Cataldi, Romagnoli, Basic e non solo: il report medico della Lazio e le ipotesi di recupero

Arrivano aggiornamenti in merito alle condizioni di alcuni giocatori della Lazio. A darne notizia, lo stesso club biancoceleste con un report medico ufficiale. "Nel pomeriggio, a seguito di un consulto tra lo staff medico composto dal Prof. Ivo Pulcini, dal Prof. Fabio Rodia e dal medico sociale dott. Italo Leo, si comunica quanto segue: Danilo Cataldi ha riportato una lieve distrazione a carico del soleo sinistro. Alessio Romagnoli ha svolto un lavoro atletico specifico. Toma Basic ha svolto un lavoro atletico e tattico parzialmente in gruppo. Samuel Gigot prosegue il proprio protocollo di allenamento personalizzato. Seguiranno aggiornamenti in base all’evoluzione clinica dei calciatori".

Secondo quanto raccolto, Cataldi sarà out per la gara di domenica contro la Lazio (ed è a rischio per Bologna). Romagnoli e Basic puntano invece al recupero per domenica.