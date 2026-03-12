Serie A senza gol, Toni: "I 9 vanno a crossare". E Pazzini: "Uno solo in doppia cifra, pesante"

Centravanti, che fatica. Il campionato di Serie A in corso di svolgimento si sta rivelando piuttosto avaro di gol dei numeri 9, e più in generale di gol: l’unico calciatore in doccia cifra, a dieci giornate dal termine, è infatti il capitano dell’Inter, Lautaro Martinez (14 centri).

Della situazione, nel podcast Aura Sport, hanno parlato due che di gol se ne intendono, Luca Toni e Giampaolo Pazzini. Toni ha incentrato il suo ragionamento soprattutto sulle richieste tattiche ai centravanti di oggi: “Io a tutti questi attaccanti che vanno dappertutto, tranne che in area, vorrei chiedere dove si fa gol. Non vanno in area, vanno in giro. Se tu sei una punta centrale, ma puoi andare a fare i cross per l’esterno di là? Secondo me no. Poi uno mi dice che non faccio l’allenatore in Serie A, però io se sono l’attaccante non vado a fare cross, piuttosto faccio presente all’allenatore che c’è un problema”.

Dello stesso avviso Pazzini, che si concentra sul dato statistico: “Oggi c’è un solo giocatore in doppia cifra dopo 28 giornate, è pesante eh. Col VAR almeno 4 rigori all’anno un attaccante li tira. Vuol dire che non fai 6 gol in 28 partite”.