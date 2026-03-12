Inter, Lautaro corre verso il recupero: "Bello rivedere il verde"
Senza forzare i tempi, Lautaro Martinez corre verso il rientro in campo. L’attaccante e capitano dell’Inter ha proseguito, nella seduta odierna, l’allenamento a parte nell’ambito del suo programma di recupero.
Allo stesso tempo, però, oggi il Toro è sceso per la prima volta sui campi della Pinetina. Un buon segno, commentato dal diretto interessato con un post su Instagram: “Bello rivedere il verde”.
Lautaro salterà sicuramente la prossima di campionato con l'Atalanta e al momento non è scontato nemmeno che ci sia anche in quella successiva, in casa della Fiorentina. Dopo la sosta, l'Inter ospiterà invece la Roma a San Siro.
