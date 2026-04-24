Cauet: "Torino, è stato un campionato complicato. Domenica partita decisiva per l'Inter"

L'ex centrocampista del Torino Benoît Cauet ha parlato ai taccuini di Torinogranata.it della squadra di D'Aversa e del match contro l'Inter: "Mi aspetto una partita decisiva per l'Inter perché sul punto di vista dei punti ne ha bisogno di tre per poter forse già chiudere il discorso scudetto con quattro giornate d’anticipo a livello matematico se il Milan e il Napoli non vincessero con Cremonese e Juventus e invece l'Inter avesse la meglio sul Torino. E’ quindi chiaro che le motivazioni dell'Inter sono al massimo. Il Torino è in una posizione confortevole perché ha già 40 punti e non ha niente da perdere per cui ha tutto da giocarsela e fare una buona partita per mettere in difficoltà l'avversario".

Sulla stagione del Toro ha poi proseguito: "Penso che sia stato un campionato molto complicato. La squadra è stata brava a non cedere perché questo avrebbe potuto portare a un disastro, fosse capitato il Torino si sarebbe trovato in difficoltà molto maggiori conquistando meno punti e oggi si ritroverebbe con un punteggio molto inferiore dell’attuale. Bravi i giocatori a tenere la testa sulle spalle per poter fare prestazioni giuste e portare a casa i punti necessari. Alla fine il Torino se l’è cavata abbastanza bene in questa stagione perché di fatto e salvo e mancano ancora cinque partite alla fine del campionato.

Vedo una squadra come la Fiorentina che ha delle 'armi' e un parco giocatori ben diversi e che ha avuto grossissime difficoltà e che si sta salvando grazie a un allenatore Vanoli, che voi del Toro conoscete benissimo. Il Torino ha fatto molti cambi in questa stagione, a partire dalla scorsa estate e anche l’allenatore non è lo stesso dell’inizio, proprio perché c’erano delle difficoltà dovute a tanti fattori".