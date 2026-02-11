CDKo: l'Atalanta perde De Ketelaere. Sartori freddo sui rinnovi del Bologna: le top news delle 22

Fiorello conferma la sua indiscrezione di ieri, la Lazio è destinata a cambiare proprietà. Il conduttore ha risposto all'articolo pubblicato nell'edizione odierna de Il Corriere della Sera, in cui viene riportato che da Formello ritengono le sue parole come 'una gag uscita male'. Di seguito le sue dichiarazioni in diretta su Rai Radio 2, nel programma 'La Pennicanza': “Per la cosa che ho detto ieri, oggi siamo sul Corriere della Sera. Ci sono, purtroppo, abbiamo lasciato il segno. Non ho mai detto la parola Lotito, chi dice Lotito muore (ride, ndr.). La mia non è una battuta, se facessi battute così me ne andrei alle Maldive insieme a Pucci. È una cosa che ho detto che potrebbe essere vera, come potrebbe non esserlo. Non so chi si compra la Lazio. O per lo meno, so di chi è la voce…".

Aggiornamenti sulle condizioni di Charles De Ketelaere, durante il riscaldamento pre-partita del match di lunedì scorso contro la Cremonese, il belga ha infatti riportato una lesione del corno posteriore del menisco interno del ginocchio destro. Sono in corso valutazioni specialistiche per definire l’approccio terapeutico migliore. Secondo quanto rivelato da Sport Mediaset, per fare luce sull'infortunio CDK si è imbarcato su un volo diretto a Bruxelles: in questo momento non c'è alcuna certezza sui tempi di recupero che dovrebbero riguardare il classe 2001 della Dea, questo però varierà in base all'eventuale operazione chirurgica alla quale si potrebbe o meno sottoporre il giocatore. Ma c'è una sicurezza riguardo al ritorno dell'ex Milan: il ko fisico lo terrà lontano dal campo almeno fino alla sosta Nazionali di marzo. Ma con i Mondiali estivi sempre più vicini, servirà capire la scelta che prenderà De Ketelaere, desideroso di partecipare con il suo Belgio.

Il Parma ha messo un punto importante in merito al proprio presente e soprattutto al proprio futuro. Col rinnovo odierno del centravanti Mateo Pellegrino fino al giugno del 2030 infatti la società ducale si è coperta le spalle, dando una risposta forte e chiara alle sempre più insistenti voci di mercato riguardanti il futuro del bomber argentino. In estate era stata l'Inter a sondare la pista, salvo poi virare sull'ex compagno di squadra Bonny. Quindi è emerso il Milan, club che fra luglio e agosto ha però deciso di puntare su Nkunku e sulla permanenza di Santi Gimenez. A fine campionato, però, le voci sono destinate ad aumentare con volume maggiore rispetto al passato. Il Parma con il rinnovo ha saldamente il coltello dalla parte del manico e potrà sedersi al tavolo delle eventuali trattative con tutta la serenità del mondo, ben consapevole anche del fatto che una importante percentuale sulla sua eventuale cessione spetterà al Velez Sarsfield per accordi pregressi.

Nel corso del pre partita di Bologna-Lazio, il responsabile dell'area tecnica dei rossoblù Giovanni Sartori è tornato a parlare della questione rinnovi della rosa di Vincenzo Italiano. Alcuni dei nomi in ballo in questo senso sono quelli di Lucumì e Riccardo Orsolini, profili su cui si era già speso l'ad Fenucci nei giorni scorsi: "Stiamo incontrando gli agenti, ma non siamo vicini ai rinnovi di Orsolini e Lucumì. C'è volontà per molti di loro di restare, ma dipenderà dalla compatibilità economica tra richiesta dei giocatori e offerta del club".

Queste le parole di Sartori in merito:

"Stiamo parlando da mesi, con qualcuno sta andando avanti e con altri no. Non credo che sia la causa della mancanza dei risultati".