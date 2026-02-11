Atalanta, brutte sensazioni per De Ketelaere: cosa filtra sui tempi di recupero del belga

Non ci sono buoni presentimenti per Charles De Ketelaere. Il trequartista belga, durante il riscaldamento pre-partita della partita di lunedì scorso contro la Cremonese, ha riportato una lesione del corno posteriore del menisco interno del ginocchio destro, stando alle informazioni riportate da TuttoMercatoWeb pochi istanti fa. Sono in corso valutazioni specialistiche per scegliere quale possa essere l'approccio terapeutico migliore per cercare di risolvere il guaio fisico del giocatore dell'Atalanta.

Secondo quanto rivelato da Sport Mediaset, per fare luce sull'infortunio CDK si è imbarcato su un volo diretto a Bruxelles: in questo momento non c'è alcuna certezza sui tempi di recupero che dovrebbero riguardare il classe 2001 della Dea, questo però varierà in base all'eventuale operazione chirurgica alla quale si potrebbe o meno sottoporre il giocatore. Ma c'è una sicurezza riguardo al ritorno dell'ex Milan: il ko fisico lo terrà lontano dal campo almeno fino alla sosta Nazionali di marzo. Ma con i Mondiali estivi sempre più vicini, servirà capire la scelta che prenderà De Ketelaere, desideroso di partecipare con il suo Belgio.

La ripresa degli allenamenti è fissata per giovedì mattina, quando la squadra inizierà a mettere nel mirino i prossimi impegni di campionato. Alla ripresa, tutte le attenzioni dello staff medico saranno rivolte agli infortunati. Saranno da valutare le condizioni di Gianluca Scamacca, costretto al forfait per un problema all'anca accusato durante la rifinitura di domenica.