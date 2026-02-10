Atalanta, giovedì il verdetto su Scamacca e De Ketelaere: domani ultimo giorno di riposo

Sono due i giorni di riposo dati da Palladino all'Atalanta: il Centro Sportivo Bortolotti resterà dunque vuoto sia anche mercoledì. La ripresa degli allenamenti è fissata per giovedì mattina, quando la squadra inizierà a mettere nel mirino i prossimi impegni di campionato.

Alla ripresa, tutte le attenzioni dello staff medico saranno rivolte ai due grandi esclusi della sfida contro i grigiorossi. Saranno da valutare le condizioni di Gianluca Scamacca, costretto al forfait per un problema all'anca accusato durante la rifinitura di domenica, e di Charles De Ketelaere, fa sapere TuttoAtalanta.com. Per il fantasista belga lo stop è arrivato durante il riscaldamento pre-partita a causa di un risentimento articolare al ginocchio destro. Giovedì si capirà l'entità dei due infortuni e i tempi di recupero