Carnevali e la Juventus ospiti del Celta Vigo prima del match. Il post della presidentessa
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Dimitri Conti
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15.10.2026 19:23Altre Notizie
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Questa sera alle ore 21:00 la Juventus gioca sul campo del Celta Vigo per la partita valida per la 2^ giornata della Fase Campionato di Europa League. Prima però i bianconeri, rappresentati dall'AD e DG Giovanni Carnevali, sono stati ospiti della società di Liga spagnola per le consuete cerimonie istituzionali del pre-gara.
Il momento dell'unione e della vicinanza di oggi tra Celta e Juventus è stata testimoniata sui propri profili social anche dalla presidentessa della società spagnola, Marian Mouriño Terrazo, che ha condiviso alcune immagini e una breve ma significativa didascalia: "Una notte scritta nel destino. Benvenuta a casa nostra, Juventus!". Di seguito il post in questione.
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