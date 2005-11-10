Carnevali e la Juventus ospiti del Celta Vigo prima del match. Il post della presidentessa

Questa sera alle ore 21:00 la Juventus gioca sul campo del Celta Vigo per la partita valida per la 2^ giornata della Fase Campionato di Europa League. Prima però i bianconeri, rappresentati dall'AD e DG Giovanni Carnevali, sono stati ospiti della società di Liga spagnola per le consuete cerimonie istituzionali del pre-gara.

Il momento dell'unione e della vicinanza di oggi tra Celta e Juventus è stata testimoniata sui propri profili social anche dalla presidentessa della società spagnola, Marian Mouriño Terrazo, che ha condiviso alcune immagini e una breve ma significativa didascalia: "Una notte scritta nel destino. Benvenuta a casa nostra, Juventus!". Di seguito il post in questione.