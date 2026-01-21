Live TMW Celtic Glasgow, O’Neill: "Bologna ottima squadra, sicuramente vorrà arrivare tra le prime 8"

Alla vigilia della gara valevole per la settima giornata della Uefa Europa League 2025-2026 tra Bologna e Celtic Glasgow - in programma giovedì 22 gennaio, alle ore 18.45, allo stadio Renato Dall'Ara -, è intervenuto il tecnico Martin O’Neill. L’allenatore nord-irlandese ha parlato così ai microfoni della sala stampa. Queste le sue dichiarazioni. Diretta testuale a cura di TMW.

Quanto è difficile giocare qui?

"Il Bologna è un'ottima squadra, sicuramente difficile giocare qui. Loro vorranno arrivare tra le prime 8. Tuttavia abbiamo buone possibilità di qualificarci: siamo in una buona posizione e vogliamo ottenere un risultato favorevole".

Come giudica il cammino in campionato della sua squadra?

"Se fossi stato qui dall'inizio del campionato sicuramente avremmo potuto fare dei piani differenti. Ovviamente abbiamo avuto le nostre difficoltà, ma ora dobbiamo tornare in pista sia in campionato sia in Europa League".

Si tratta solo di ridare alla squadra sicurezza?

"Sicuramente sì, è il nostro obiettivo. Ma siamo consci che ci aspetta una sfida importante e ci metteremo cuore e anima per ottenere dei punti, sebbene il Bologna giochi in casa spinta dal suo pubblico e vorrà arrivare tra le prime 8 della classifica".