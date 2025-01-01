Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
TMW Radio

Impallomeni: "Roma, ci penserei prima di cedere a gennaio Ferguson"

Impallomeni: "Roma, ci penserei prima di cedere a gennaio Ferguson"
Oggi alle 15:22
TMWRadio Redazione
Maracanã
Ascolta il podcast
TMW Radio / Maracanã
00:00
/
00:00

A Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è intervenuto Stefano Impallomeni, giornalista ed ex calciatore.

La top 3 degli allenatori della Serie A del 2025?
"Conte, Gasperini e Italiano. Conte perché ha vinto, Gasp perché si è confermato a Roma dopo Bergamo, si è inserito con sensibilità, naturalezza, ha avuto un impatto impressionante in una piazza complicata. Italiano perché sta facendo un grande lavoro, è arrivato a Bologna con scetticismo, era difficile replicare il lavoro di Motta invece ha sgomberato ogni dubbio. Ha vinto la Coppa Italia e mantenuto intatto l'entusiasmo della piazza".

Il podio dei migliori giocatori della Serie A nel 2025?
"McTominay, 12 reti, tanti assist, è stato decisivo. Al primo anno in Serie A è stato un crac impressionante. E' il simbolo dello Scudetto del Napoli. Poi Svilar, che è la sintesi della Roma, stabilità, solidità, che parte dalla difesa. Il 50% della forza della Roma della difesa è il portiere, che sbaglia pochissimo. E poi Nico Paz, perché rappresenta l'anima tecnica insostituibile del Como, un progetto interessante che va sostenuto. Se c'è un Como competitivo è perché c'è un giocatore straordinario come lui".

Le tre squadre migliori del 2025?
"Napoli, Inter e Roma, Napoli per lo Scudetto e l'Inter per la stagione che ha fatto, anche se senza titoli. E' arrivata in fondo a tutto alla fine, va premiata per il percorso fatto. E' una squadra forte. Il Napoli per il lavoro di Conte e il riscatto dopo la stagione deludente. La Roma è la regina per punti del 2025 invece".

Roma, si parla di mercato degli attaccanti. Ferguson in bilico:
"I richiami pubblici di Gasperini sono sempre a fin di bene. Vuole che si esprima a un certo potenziale. Ha dato una certa risposta, ha fatto dei gol, è entrato molto bene nelle ultime sfide. Gasperini si rivolge a un calciatore molto giovane, reduce da un lungo stop, ha il mondo davanti a sè e potenzialmente è un ottimo calciatore. Non sappiamo ancora quanto possa essere forte. Deve ancora scoprire se stesso, le potenzialità. Io farei una riflessione prima di cederlo a gennaio".

Frattesi sempre tra i più richiesti sul mercato. E si parla anche di Cancelo:
"Sono due giocatori molto importanti. Cancelo se ha voglia di tornare può essere protagonista. E' un giocatore straordinario, con esperienza e che darebbe una mano all'Inter, che non avrà per un po' Dumfries. E non è vecchio, anzi. Frattesi è forte, però non so quanto possa spostare gli equilibri in una Juve che sta costruendo qualcosa di significativo con Spalletti. Per me ha un buon materiale tecnico e umano, sta incanalando tutte le sue forze per cambiare le forze. Aggiungerebbe qualcosa alla Juve ma non la farebbe decollare. Cancelo invece è più impattante".

Lucca come lo vede?
"Non si è sintonizzato con la squadra, uno che è in un club importante deve avere un approccio diverso. Ogni volta che entra, delude come tensione, serve un'adrenalina diversa in una big. Comunque Manna è stato molto chiaro e il Napoli si farà trovare pronto sul mercato".

Editoriale di Fabrizio Biasin Immagine box laterale di Fabrizio Biasin Inter: il silenzio di Lautaro. Milan: l’indifferenza su Pulisic. Juve: il contratto di Spalletti. Napoli: Hojlund e il messaggio nascosto. E il (benedetto) teatrino Conte-Chivu-Allegri
