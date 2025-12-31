Bologna, per Benjamin Dominguez sondaggi di Lione, River Plate e Talleres

Il Bologna si prepara a una sessione di mercato in cui sarà vigile, pronto a vagliare ogni possibile soluzione migliorativa in tutti i reparti, sebbene ogni movimento in entrata resti vincolato alle cessioni. Sotto la lente d’ingrandimento della dirigenza ci sono principalmente la difesa e il reparto degli esterni d'attacco, evidenzia Il Resto del Carlino.

L’agente di Benjamin Dominguez è già al lavoro per trovare una nuova sistemazione al giocatore: sono in corso colloqui in Francia con il Lione e in Argentina con River Plate e Talleres. Qualora queste interlocuzioni dovessero trasformarsi in offerte concrete, il Bologna andrebbe immediatamente a caccia di un sostituto. Il profilo preferito è quello del cileno Dario Osorio (21 anni), protagonista con 6 reti e 8 assist al Midtjylland, sul quale però è forte l'interesse della Bundesliga con Borussia Dortmund ed Hertha Berlino in prima fila.

Gli scout rossoblù continuano a monitorare con attenzione il mercato dei giovanissimi. Oltre ai nomi già noti di Ousman Camara (18 anni, Guimaraes) e Oskar Pietuszewski (17 anni, Jagiellonia), per i quali sono già state chieste informazioni sulle condizioni di trattativ, spunta Bogdan Kostic (18 anni): talento emergente del Partizan Belgrado, autore di 4 reti e un assist in 17 presenze stagionali, comprese tre apparizioni nelle qualificazioni di Europa League.