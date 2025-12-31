TMW
Parma, per Hernani si aprono di nuovo le porte della B: il brasiliano vicino allo Spezia
Per Hernani Azevedo Júnior, meglio noto come Hernani, centrocampista classe '94 del Parma, si riaprono le porte della Serie B. Utilizzato con il contagocce da mister Cuesta in Serie A, il brasiliano è pronto a tornare nel campionato cadetto dopo le esperienze con Genoa e Reggiana.
Secondo quanto raccolto da TMW Hernani è vicinissimo allo Spezia: da capire la formula del trasferimento, il giocatore ha il contratto in scadenza nel 2026 ma il Parma vanta l'opzione per il rinnovo per un'altra stagione.
