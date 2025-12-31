TMW Woyo Coulibaly, possibile risoluzione anticipata del prestito. Il Sassuolo si muove

Woyo Coulibaly la scorsa settimana è stato al centro di un vero e proprio caso diplomatico tra il Sassuolo e la nazionale maliana. A tirarlo fuori, al termine del match d'esordio in Coppa d'Africa contro lo Zambia, fu il suo commissario tecnico: "Il caso di Woyo, se non ha giocato molto ultimamente, è perché voleva venire in Coppa d'Africa a tutti i costi. Dal momento in cui ha detto al suo club che voleva disperatamente unirsi alla selezione, il club ha deciso di non farlo giocare", le parole del CT belga Tom Saintfiet.

Coulibaly effettivamente dopo un avvio di stagione in cui ha trovato spazio con una discreta continuità ha giocato sempre meno. Nelle cinque partite precedenti alla partenza per il Marocco in tre circostanza s'è accomodato in panchina: contro il Pisa il 24 novembre è subentrato al 46esimo, contro la Fiorentina al 78esimo.

Coulibaly la scorsa estate s'è trasferito dal Leicester City al Sassuolo in prestito secco nelle ultime ore di calciomercato. Ha preferito la società neroverde ad altri club come Watford e Paris FC sperando in Serie A di trovare uno spazio che però, almeno fino a questo momento, non ha trovato. Ma c'è di più: stando a quanto raccolto dalla redazione di TMW, le parti in queste ore stanno valutando anche la possibilità di risolvere in anticipo il prestito. Servirebbe chiaramente anche l'avallo del Leicester proprietario del cartellino. Molto probabilmente, servirebbe a quel punto anche trovare un altro club interessato a ingaggiare Coulibaly visto che il calciatore classe '99 per questa stagione non rientra nei piani delle foxes.

In tutto questo il Sassuolo si sta già muovendo da diverse settimane per sondare il mercato e ingaggiare un nuovo terzino destro. "Abbiamo la necessità di intervenire sugli esterni bassi", ha detto Carnevali nel week-end a margine della sfida contro il Bologna pareggiata 1-1. Più a destra che a sinistra, dato che sulla corsia mancina Candé può rappresentare un'alternativa a Doig, mentre dall'altro lato Walukiewicz in queste settimane è costretto agli straordinari.