Focus TMW Torino, Cairo ha speso 87 milioni in 20 anni. E ora è "disponibilissimo" a vendere

"Vendere il Toro non è banale, devi trovare qualcuno con risorse e capacità per fare meglio di me. Per me vendere il Torino è anche una responsabilità. Se arriva qualcuno con disponibilità e passione per fare le cose bene io sono disponibilissimo". Lo scorso maggio Urbano Cairo, presidente del Toro, aveva spiegato come la società fosse in vendita. "Sono 20 anni che sono al Toro, più di così cosa posso fare? L’ho preso dal fallimento e lo consegno in condizioni molto migliori, in Serie A, con tanti giocatori nelle rispettive nazionali, il Robaldo, il Filadelfia: meglio di così! Poi chi arriva farà meglio".

Non ha tutti i torti, anche se il problema del Torino non è tanto il rimanere in A, quanto la mancanza di ambizioni. E di obiettivi, visto che è andato sì due volte in Europa, ma entrambe perché ci sono state delle esclusioni "a tavolino". Prima del Parma di Ghirardi - che poi andrà fallito - poi del Milan di Yonghong Li, già passato di mano a Elliott e deciso a pagare con l'esclusione dall'Europa League per non vedersi pregiudicata una Champions più avanti. Cairo ha comunque speso 87 milioni nei suoi 20 anni di Toro.

I dati

2005: -1,5 milioni

2006: -3,8 milioni

2007: -3,9 milioni

2008: -3,9 milioni

2009: -8,4 milioni

2010: -11,1 milioni

2011: -14,7 milioni

2012: -11 milioni

2013: 1 milione

2014: 10,5 milioni

2015: 9,5 milioni

2016: 1,4 milioni

2017: 37,2 milioni

2018: -12,3 milioni

2019: -13,9 milioni

2020: -19 milioni

2021: -37,8 milioni

2022: -6,8 milioni

2023: -9,6 milioni

2024: 10,4 milioni

Totale: -87,7 milioni