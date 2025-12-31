Focus TMW Lazio con il mercato chiuso a giugno. Però Lotito è in positivo di 47 milioni in 20 anni

La Lazio non ha potuto operare sul mercato di giugno perché aveva un indice di lavoro allargato che era superiore allo 0.8. È un parametro oggettivo che non conta, però, su quanto i biancocelesti hanno fatto nel corso delle loro stagioni con Claudio Lotito. Perché, al netto delle esagerazioni del presidente, non si può dire che non sia stata una gestione oculata, fatta di trofei vinti come la Coppa Italia e la Supercoppa Italiana, ma anche di Scudetti del bilancio - magari non troppo popolari per i tifosi - e di grandi plusvalenze. Nel corso degli ultimi anni Lotito ha speso, va detto, ma in maniera infinitesimale rispetto alle altre ai vertici della classifica.

Così il finale recita 47,2 milioni di utile negli anni con il Presidente. Senza contare comunque gli stipendi e l'indotto che ha creato per sé e per le sue aziende (Salernitana inclusa). La Lazio rischia l'insolvenza? La risposta è no. Eppure è stata l'unica a fermarsi perché non c'è stato un aumento di capitale. Giusto sbagliato che fosse.

I dati

2005-06: 18,6 milioni

2006-07: 16,8 milioni

2007-08: 13,8 milioni

2008-09: 12,1 milioni

2009-10: -1,7 milioni

2010-11: 10 milioni

2011-12: 4,2 milioni

2012-13: -5,9 milioni

2013-14: 7 milioni

2014-15: 0,3 milioni

2015-16: -12,6 milioni

2016-17: 11,4 milioni

2017-18: 37,3 milioni

2018-19: 1,2 milioni

2019-20: -15,9 milioni

2020-21: -24,2 milioni

2021-22: -17 milioni

2022-23: -29,5 milioni

2023-24: 38,5 milioni

2024-25: -17,2 milioni

Totale: 47,2 milioni