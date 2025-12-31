Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24
TMW Radio

Di Napoli: "Empoli, Asmussen un predestinato. Ci sono richieste ma..."

Di Napoli: "Empoli, Asmussen un predestinato. Ci sono richieste ma..."TUTTO mercato WEB
© foto di Sarah Furnari/TuttoLegaPro.com
Oggi alle 16:06Altre Notizie
TMWRadio Redazione
Maracanã
Ascolta il podcast
TMW Radio / Maracanã
00:00
/
00:00

A intervenire a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è stato l'ex attaccante Arturo Di Napoli.

La top 3 degli allenatori della Serie A del 2025?
"Conte al primo posto, ha preso il Napoli in una situazione delicata e l'ha portata sul tetto d'Italia. Ha fatto un lavoro straordinario. Poi Chivu, che ha fatto un percorso incredibile in una situazione altrettanto delicata dopo la fine dell'era Inzaghi. Era una scelta ponderata, non un ripiego. Al terzo posto Sarri, mi piace il suo modo di fare calcio, la passione che ci mette. Alla Lazio non c'è un ambiente semplice ma sta tenendo a galla la Lazio".

Il podio dei migliori giocatori della Serie A nel 2025?
"McTominay ha fatto un lavoro straordinario al Napoli. Ha faticato con De Bruyne ma è un ragazzo che ha dato un valore aggiunto al Napoli, per qualità e quantità. Al secondo posto Lautaro, perché è un leader vero e proprio. In certe piazze hai un peso diverso, e poi Yildiz. Spalletti dice che fa cose straordinarie in allenamento e ci credo. paga un po' la confusione che c'è stata alla Juve, con Spalletti può davvero fare molto bene".

Le tre squadre migliori del 2025?
"Metto il Napoli davanti, perché una squadra che vince il campionato dopo un disastro della stagione precedente è da citare per forza. Ha fatto grandi cose e sta continuando ancora adesso. Al secondo posto ci metto l'Inter, che ha affrontato una finale di Champions, ha lottato su tutti i fronti fino alla fine ma non ha vinto nulla, arrivando stanca alla fine. E poi il Bologna, che ha giocato anche un calcio divertente e ha dato continuità a un lavoro, pur cambiando molto sia in campo che in panchina".

C'è un giovane da segnalare?
"Ank Asmussen. Ha un potenziale enorme, velocità e tecnica sopra la media. E' uno che tra non molto si prenderà la scena. L'ho visto crescere all'Empoli, dove c'è un settore giovanile molto bene. E' rimasto fermo dopo il fallimento del Rimini, ma tanti club si stanno interessando a lui. Ci sono delle richieste ma l'Empoli sta valutando di tenerlo in rosa. Anche perché è un club che lavora tanto con i giovani, ha coraggio. Per me è un predestinato".

Articoli correlati
Di Napoli: "Napoli, Conte sta limitando i danni. Milan non da Scudetto" Di Napoli: "Napoli, Conte sta limitando i danni. Milan non da Scudetto"
Mercoledì a Lisbona Benfica-Napoli di Champions League, arbitra lo sloveno Vincic... Mercoledì a Lisbona Benfica-Napoli di Champions League, arbitra lo sloveno Vincic
Di Napoli: "Vicario? L'Inter lo voleva da tempo. Sarebbe un colpo importante" Di Napoli: "Vicario? L'Inter lo voleva da tempo. Sarebbe un colpo importante"
Altre notizie Altre Notizie
Di Napoli: "Empoli, Asmussen un predestinato. Ci sono richieste ma..." TMW RadioDi Napoli: "Empoli, Asmussen un predestinato. Ci sono richieste ma..."
Cugini: "Milan, Allegri sta giocando praticamente con solo 13 uomini" TMW RadioCugini: "Milan, Allegri sta giocando praticamente con solo 13 uomini"
Napoli-Hellas Verona del 7 gennaio, niente biglietti ai residenti nella provincia... Napoli-Hellas Verona del 7 gennaio, niente biglietti ai residenti nella provincia scaligera
Giorgetti ai calciatori viola: "Quegli occhi bassi nascondono disinteresse, mica... Giorgetti ai calciatori viola: "Quegli occhi bassi nascondono disinteresse, mica dispiacere"
Oggi in TV, ultimo giorno del 2025 con la Coppa d'Africa: dove vedere le 4 gare in... Oggi in TV, ultimo giorno del 2025 con la Coppa d'Africa: dove vedere le 4 gare in programma
Le partite di oggi: il programma di mercoledì 31 dicembre Le partite di oggi: il programma di mercoledì 31 dicembre
Cucciari: "Fiorentina, non vedo la voglia di battagliare. Scudetto, sarà duello..."... TMW RadioCucciari: "Fiorentina, non vedo la voglia di battagliare. Scudetto, sarà duello..."
Braglia: "Con Spalletti uno come Chiesa può ritrovarsi. Più che con Conte" TMW RadioBraglia: "Con Spalletti uno come Chiesa può ritrovarsi. Più che con Conte"
Editoriale di Fabrizio Biasin Immagine box laterale di Fabrizio Biasin Inter: il silenzio di Lautaro. Milan: l’indifferenza su Pulisic. Juve: il contratto di Spalletti. Napoli: Hojlund e il messaggio nascosto. E il (benedetto) teatrino Conte-Chivu-Allegri
Le più lette
1 Inter: il silenzio di Lautaro. Milan: l’indifferenza su Pulisic. Juve: il contratto di Spalletti. Napoli: Hojlund e il messaggio nascosto. E il (benedetto) teatrino Conte-Chivu-Allegri
2 Juventus, la cessione di Miretti per finanziare un colpo in mezzo: spunta Samardzic
3 Juventus, spunta Nkunku per l'attacco. Si parla di uno scambio con Gatti, pallino di Allegri
4 Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 30 dicembre
5 L'Inter rifonda: via tutti i senatori inzaghiani, dentro Palestra, un difensore e un big in mezzo
Ora in radio
Repliche 16:30Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 L'Inter s'è mossa per Tarik Muharemovic: perché nell'incastro può rientrare Frattesi
Immagine top news n.1 Roberto Carlos operato d'urgenza in Brasile per un malfunzionamento al cuore: "Sto bene"
Immagine top news n.2 Modric: "Pensavo di chiudere col Real Madrid, ma il Milan c'è da sempre. Scudetto? Possibile"
Immagine top news n.3 Lucca può lasciare Napoli a gennaio? Manna: "Scenari aperti". Ma esclude lo scambio con Dovbyk
Immagine top news n.4 Pazza idea di un ritorno all'Inter per Cancelo. In prestito, se l'Al Hilal partecipa all'ingaggio
Immagine top news n.5 Carnevali: "Approcci di Inter e Bologna per Muharemovic. Magari interessa pure alla Juve..."
Immagine top news n.6 Mercato Napoli, parla Manna: "Ecco dove stiamo facendo valutazioni. Riscatto Hojlund? Una formalità"
Immagine top news n.7 Fenerbahce all’assalto di Nkunku, Allegri spinge per Maignan. Leao in dubbio per il Cagliari
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano L'uomo copertina del 2025 del calcio italiano è Aurelio De Laurentiis Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 L'ultima carta che la Fiorentina si gioca sul mercato per la salvezza
Immagine news podcast n.2 A 12 milioni il Cagliari si è garantito un capitale per il futuro
Immagine news podcast n.3 L'Atalanta ha una miniera d'oro con Palestra: ma resterà a Bergamo?
Immagine news podcast n.4 Theo Hernandez ha avvisato il Milan sul futuro di Mike Maignan
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Serie A, le tre squadre migliori del 2025 secondo gli ospiti
Immagine news Altre Notizie n.2 Di Napoli: "Empoli, Asmussen un predestinato. Ci sono richieste ma..."
Immagine news Serie A n.3 Impallomeni: "Roma, ci penserei prima di cedere a gennaio Ferguson"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Torna la luce sul fuorigioco? Marelli ricorda: "Fu eliminata per aiutare lo spettacolo"
Immagine news Serie A n.2 Il Bologna di Saputo funziona, ma solo negli ultimi tre anni: spesi 200 milioni
Immagine news Serie A n.3 Woyo Coulibaly, possibile risoluzione anticipata del prestito. Il Sassuolo si muove
Immagine news Serie A n.4 Pallavicino duro con la Fiorentina: "Situazione disperata, l'epoca di Commisso al termine"
Immagine news Serie A n.5 Torino, Cairo ha speso 87 milioni in 20 anni. E ora è "disponibilissimo" a vendere
Immagine news Serie A n.6 Serie A, le tre squadre migliori del 2025 secondo gli ospiti
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Sampdoria, caccia a un portiere: ipotesi Martinelli della Fiorentina per sostituire Coucke
Immagine news Serie B n.2 Sampdoria, ipotesi Mantova per Ioannou non è d'attualità
Immagine news Serie B n.3 Spezia, pressing per l'esterno Adamo del Cesena. Il giocatore apre al trasferimento
Immagine news Serie B n.4 Dal sogno Tramoni a Pierini, il Palermo sfoglia la margherita per il dopo Brunori
Immagine news Serie B n.5 Pescara, a Campo di Giove il ritiro dei prossimi 5 anni. Sebastiani: "Territori molto efficienti"
Immagine news Serie B n.6 Lo Spezia apre per il prestito secco di Cistana al Bari: ora palla al difensore
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Crotone, in vista del Benevento si rivede Berra: ma sarà valutato nei prossimi giorni
Immagine news Serie C n.2 Arezzo e Salernitana completano lo scambio Arena-Coppolaro. I due si allenano coi nuovi compagni
Immagine news Serie C n.3 Catania, non solo Miceli per la difesa. Piace Solcia del Sorrento, ma il club vuole trattenerlo
Immagine news Serie C n.4 Ascoli, spunta il nome di Galuppini per l'attacco. È in uscita dal Mantova
Immagine news Serie C n.5 Benevento, occhi su Celia del Cesena per la fascia. Sul giocatore c'è anche il Ravenna
Immagine news Serie C n.6 Sabato torna in campo la Serie C: il programma dalla 20ª alla 31ª giornata del campionato
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Gabon-Costa d'Avorio, campioni in carica a caccia del primo posto nel girone
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Uganda-Nigeria, le Gru cercano l'impresa per tenere vivo il sogno qualificazione
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Roma-Genoa, De Rossi torna all'Olimpico: emozioni e punti pesanti in palio
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Di Guglielmo raggiunge Cantore in MLS: è una nuova giocatrice del Washington Spirit
Immagine news Calcio femminile n.2 "Hai difeso i nostri colori con orgoglio", la Roma saluta Di Guglielmo. Il suo futuro è negli USA
Immagine news Calcio femminile n.3 Lazio Women, Le Bihan: "Gennaio e febbraio mesi importantissimi, vedremo cosa potremo fare"
Immagine news Calcio femminile n.4 Serie A Women, ufficiali date e orari delle prime tre giornate del 2026: inizia il conto alla rovescia
Immagine news Calcio femminile n.5 Giacinti regina del gol in Turchia: 14 reti gol Galatasaray. Con l'obiettivo di riconquistare l'Azzurro
Immagine news Calcio femminile n.6 Serie A Women, Piemonte regina del gol nel 2025. Guerzoni e Livignani le baby esordienti
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.164 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Riccardo Budoni: "Le partite per strada e la Lazio come una seconda pelle" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Chi sta meglio tra le cinque grandi? Il mercato invernale è pericoloso…