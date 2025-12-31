TMW Radio Serie A, le tre squadre migliori del 2025 secondo gli ospiti

Chi finisce sul podio della Serie A nel 2025? Ecco cosa votano gli ospiti di TMW Radio.

Stefano Impallomeni: "Napoli, Inter e Roma, Napoli per lo Scudetto e l'Inter per la stagione che ha fatto, anche se senza titoli. E' arrivata in fondo a tutto alla fine, va premiata per il percorso fatto. E' una squadra forte. Il Napoli per il lavoro di Conte e il riscatto dopo la stagione deludente. La Roma è la regina per punti del 2025 invece".

Marco Piccari: "Io dico al primo posto il Napoli, perché ha vinto lo Scudetto e ha fatto un campionato andando oltre l'emergenza. Ora è ripartito bene, è lì, è candidato a vincere anche nel 2026. Poi la Roma, che ha fatto tra Ranieri e Gasperini più punti di tutti e c'è stata continuità. E' una squadra diventata solida. Infine il Como, perché comunque la continuità c'è stata, sia come gioco che come qualità dei singoli".

Mimmo Cugini: "Metto Napoli, Roma e Bologna. L'Inter no perché è arrivata in fondo a tutto ma non ha portato a casa niente alla fine. La Roma ha fatto un grande recupero, sul Napoli non ci sono dubbi, visto lo Scudetto e la Supercoppa vinta. Il Bologna merita un posto sul podio".

Paolo Pacchioni: "Metto il Bologna, che è riuscito a sollevare un trofeo e si è confermato ai piani altri della classifica. E' ormai una squadra di livello. E poi comunque metto Napoli, Inter e Roma. L'Inter non ha vinto, ma il percorso fatto lo scorso anno anche nelle coppe è stato ottimo".

Arturo Di Napoli: "Metto il Napoli davanti, perché una squadra che vince il campionato dopo un disastro della stagione precedente è da citare per forza. Ha fatto grandi cose e sta continuando ancora adesso. Al secondo posto ci metto l'Inter, che ha affrontato una finale di Champions, ha lottato su tutti i fronti fino alla fine ma non ha vinto nulla, arrivando stanca alla fine. E poi il Bologna, che ha giocato anche un calcio divertente e ha dato continuità a un lavoro, pur cambiando molto sia in campo che in panchina".