Ascoli, spunta il nome di Galuppini per l'attacco. È in uscita dal Mantova

Dopo due stagioni e mezzo in cui è stato protagonista delle promozione in Serie B – con 14 reti in 38 presenze – e della salvezza nella scorsa stagione, per Francesco Galuppini l’esperienza al Mantova è da considerarsi conclusa.

L’esterno classe ‘93 infatti è sceso in campo in solo otto occasioni venendo escluso dai convocati nelle ultime due gare dal neo tecnico Francesco Modesto che evidentemente non vede in lui un giocatore adatto alle sue idee tattiche per la seconda parte di stagione. Per questo Galuppini potrebbe scendere di categoria e tornare in quella Serie C dove si è sempre disimpegnato bene raggiungendo la doppia cifra anche con le maglie di Renate, in tre stagioni consecutive, e Novara. Per lui sono infatti 75 le reti messe a segno in 286 presenze complessive.

Dopo l’Union Brescia, il cui interesse si è però raffreddato negli ultimi tempi, il giocatore è finito nel mirino di un altro club prestigioso come l’Ascoli. Lo riferisce Tuttoc.com.