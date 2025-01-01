Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Lo Spezia apre per il prestito secco di Cistana al Bari: ora palla al difensore

Tommaso Maschio
Oggi alle 14:19
Tommaso Maschio

Nonostante un contratto triennale sottoscritto la scorsa estate, dopo lo svincolo dal Brescia a causa della sparizione del club lombardo sotto la gestione di Cellino, per Andrea Cistana non c’è più posto allo Spezia. Il centrale classe ‘97 infatti non è riuscito a ritagliarsi lo spazio sperato, anche per una condizione fisica non sempre al top, sia sotto la gestione D’Angelo sia sotto quella Donadoni e per questo è in lista d’uscita in questo gennaio in modo da fare posto nella lista over per i rinforzi necessari a sistemare la rosa e renderla più adeguata alle esigenze dell’ex ct.

Come riferisce Cittadellaspezia.com nelle scorse ore il club aquilotto avrebbe intensificato i contatti con il Bari e avrebbe aperto a una cessione in prestito secco di Cistana che andrebbe così a portare esperienza alla retroguardia biancorossa. Si attende ora la decisione del difensore, che è seguito anche dall’Avellino sempre in Serie B, che ormai ha capito di non avere più spazio in Liguria.

Sempre restando in difesa è in uscita anche quel Matteo Onofri, classe 2004, prelevato la scorsa estate dal Ravenna dove aveva brillato – 36 presenze e cinque reti – conquistando la promozione in Serie C. Il centrale ha trovato poco spazio, solo una presenza in Coppa Italia, e sarà mandato in prestito in un club della terza serie per permettergli di giocare con continuità visto che il club crede fortemente nelle sue potenzialità in ottica futura.

