Caso Rocchi e crisi arbitrale, Cesari: "Il problema sono i soldi, ne girano troppi"

Graziano Cesari, ex arbitro che più volte viene interpellato anche in tv per commentare i casi di moviola, ha provato a spiegare quali siano i motivi di una crisi arbitrale quasi senza precedenti, se non fosse per Calciopoli, quando veramente fu toccato il fondo. Intervistato dal Corriere della Sera, ha spiegato: "Il problema sono i soldi, ne girano troppi, sono certo che tutto inizia così". Per uscirne a suo modo di vedere va riportato il direttore di gara al centro.

Per Cesari il problema parte dall'alto perché non c'è una figura che possa andare in Federcalcio e in Lega con il presidente dell'AIA inibito e così Rocchi è stato costretto a ricoprire un ruolo anche politico, quando invece ne ha uno tecnico: "Tutto il peso era sulle sue spalle, poi è ovvio si parli di lui se si vede che il rendimento non è all'altezza, ma l'origine dei mali è un'altra".