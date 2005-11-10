Inter, Spence: "Tre punti importantissimi, ma non c'è tempo per festeggiare"
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Luca Bargellini
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ieri alle 23:45Serie A
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03.11.2026 23:45Serie A
L'esterno inglese dell'Inter commenta il successo per 3-0 sul Feyenoord nella quarta giornata di Champions League
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Djed Spence, autore dell'assist per il gol di Yann Bisseck, con il quale l'Inter ha aperto la strada per la vittoria su Feyenoord per 3-0 ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Inter TV dalla pancia del 'De Kuip':
"Sono felice per la vittoria e per la mia prestazione, erano importantissimi i tre punti oggi e sono felice che siano arrivati. Sembra che io sia qui da molto più tempo? Mi sto adattando bene, la squadra e il tecnico mi aiutano, parliamo tanto, sta andando tutto bene e sono contento di poter aiutare la squadra”.
Ora il Como.
“Non c’è tempo di festeggiare perché abbiamo subito una gara difficile, avremo poco tempo ma dobbiamo recuperare e cercare di portare a casa i tre punti”.
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