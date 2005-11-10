Capello: "Roma, questo ko brucia più del Real. L'Inter è stata quella che tutti si aspettano"

Fabio Capello è intervenuto dagli studi di Sky Sport dopo la serata di Champions per parlare delle italiane e non solo: "L'Inter ha giocato con personalità, non ha mai sofferto, è sempre stata sveglia, non ha avuto periodi di sonnolenza, ha giocato come tutti ci aspettiamo faccia. La Roma invece viene rimontata anche oggi dopo il Real, una domanda deve farsela. Il primo tempo è stata padrona del campo. Il Manchester United ha giocatori normali, questa sconfitta brucia molto di più rispetto a quella contro Mourinho".

L'allenatore prosegue: "Bisogna capire perché hanno giocato il derby sotto ritmo, oggi sono stati attenti come si saranno detti nelle riunioni, che sono molto importanti, soprattutto quando parlano i giocatori. Le cose che si dicono in faccia servono. Quanto alla Roma, si è visto lo spirito dei Red Devils per la prima volta e può essere la strada per loro per tornare a essere ambiziosa".