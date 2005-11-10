Manchester United, Bruno Fernandes: "Che questa vittoria ci dia fiducia per il futuro"

Il centrocampista del Manchester United Bruno Fernandes ha parlato ai microfoni di Sky, dopo la vittoria per 3-2 nella sfida contro la Roma valevole per la League Phase di Champions.

Sul rigore percepivi che era un momento decisivo?

"Sapevo che era una responsabilità grande, poteva cambiare la partita e avevamo bisogno di un gol. Sono stato fortunato che Cristante è entrato in area troppo presto, sul secondo rigore ho scelto un posto e sono andato più forte che potevo".

Che significa per te e per la squadra?

"Veramente importante, siamo in un periodo che le cose non vanno come vogliamo. Momento difficile da cui vogliamo riuscire a venire fuori e spero che questa vittoria ci dia fiducia per fare di più nelle prossime partite. La qualità c'è, ci sono i giocatori dell'anno scorso e abbiamo aggiunto altri valori. Dobbiamo fare più risultati e con fiducia".