Inter, Esposito: "Felice di essere di nuovo al 100%. Grande risposta al derby"

Ospite di InterTv, Francesco Pio Esposito, attaccante dell'Inter autore del secondo gol nerazzurro nel 3-0 in casa del Feyenoord valido per la quarta giornata della League Phase di Champions League, ha commentato la prestazione del 'De Kuip':

“C’è stata una settimana in cui non ero brillantissimo, ma adesso sto bene, mi sento al 100% e sono felice di essermi ripreso. Con i miei compagni di reparto siamo tutti diversi, gioco con giocatori fortissimi con cui mi trovo bene. È importantissimo chiudere bene prima della sosta, siamo stati bravi a dare una grande risposta dopo il derby e bisogna continuare così”.