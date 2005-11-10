Inter, Esposito: "Felice di essere di nuovo al 100%. Grande risposta al derby"
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Luca Bargellini
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ieri alle 23:51Serie A
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03.11.2026 23:51Serie A
L'attaccante dell'Inter analizza il 3-0 del 'De Kuip' contro il Feyenoord in Champions League
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Ospite di InterTv, Francesco Pio Esposito, attaccante dell'Inter autore del secondo gol nerazzurro nel 3-0 in casa del Feyenoord valido per la quarta giornata della League Phase di Champions League, ha commentato la prestazione del 'De Kuip':
“C’è stata una settimana in cui non ero brillantissimo, ma adesso sto bene, mi sento al 100% e sono felice di essermi ripreso. Con i miei compagni di reparto siamo tutti diversi, gioco con giocatori fortissimi con cui mi trovo bene. È importantissimo chiudere bene prima della sosta, siamo stati bravi a dare una grande risposta dopo il derby e bisogna continuare così”.
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