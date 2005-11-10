Spalle al muro, l'Inter reagisce (quasi) sempre. Chivu tocca ancora le corde giuste

Spalle al muro, l'Inter reagisce (quasi) sempre. Chivu tocca ancora le corde giusteTMW
Alessio Del Lungo
Nel momento più difficile, l'Inter c'è. Dopo la sconfitta nel derby e i tanti gol subiti, la squadra di Cristian Chivu offre finalmente una prestazione solida, fatta di cinismo e soprattutto fame, quella che gli stessi senatori del gruppo Barella e Bastoni, oltre al tecnico nerazzurro, avevano sottolineato mancasse. Sotto la gestione dell'allenatore rumeno sono arrivati 14 ko in 72 partite, ma quello che è evidente è la forza con cui i suoi calciatori reagiscono.
I dati
Dopo il buio, c'è sempre la luce e l'Inter lo sa bene. In addirittura 9 occasioni i nerazzurri hanno vinto la gara successiva a quella persa ed è successo pure stasera. È come se le critiche compattassero il gruppo, lo rendessero più unito e, spalle al muro, questo trovi le risorse per uscire indenne. Senza Lautaro Martinez, con Feyenoord e Como alle porte, a 3 giorni dalla batosta di sabato scorso, trionfare al de Kuip era tutt'altro che scontato. È per questo
Le partite nel dettaglio
30 giugno 2025 - Inter-Fluminense 0-2
25 agosto 2025 - Inter-Torino 5-0
31 agosto 2025 - Inter-Udinese 1-2
13 settembre 2025 - Juventus-Inter 4-3
17 settembre 2025 - Ajax-Inter 0-2
25 ottobre 2025 - Napoli-Inter 3-1
29 ottobre 2025 - Inter-Fiorentina 3-0
23 novembre 2025 - Inter-Milan 0-1
26 novembre 2025 - Atletico Madrid-Inter 2-1
30 novembre 2025 - Pisa-Inter 0-2
9 dicembre 2025 - Inter-Liverpool 0-1
14 dicembre 2025 - Genoa-Inter 1-2
19 dicembre 2025 - Bologna-Inter 4-3 d.c.r.
28 dicembre 2025 - Atalanta-Inter 0-1
20 gennaio 2026 - Inter-Arsenal 1-3
23 gennaio 2026 - Inter-Pisa 6-2
18 febbraio 2026 - Bodo/Glimt-Inter 3-1
21 febbraio 2026 - Lecce-Inter 0-2
24 febbraio 2026 - Inter-Bodo/Glimt 1-2
28 febbraio 2026 - Inter-Genoa 2-0
8 marzo 2026 - Milan-Inter 1-0
14 marzo 2026 - Inter-Atalanta 1-1
22 marzo 2026 - Fiorentina-Inter 1-1
5 aprile 2026 - Inter-Roma 5-2
8 settembre 2026 - Real Madrid-Inter 2-1
14 settembre 2026 - Inter-Udinese 5-3
13 ottobre 2026 - Inter-Club Brugge 3-4
17 ottobre 2026 - Bologna-Inter 1-3