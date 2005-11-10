Spalle al muro, l'Inter reagisce (quasi) sempre. Chivu tocca ancora le corde giuste

Nel momento più difficile, l'Inter c'è. Dopo la sconfitta nel derby e i tanti gol subiti, la squadra di Cristian Chivu offre finalmente una prestazione solida, fatta di cinismo e soprattutto fame, quella che gli stessi senatori del gruppo Barella e Bastoni, oltre al tecnico nerazzurro, avevano sottolineato mancasse. Sotto la gestione dell'allenatore rumeno sono arrivati 14 ko in 72 partite, ma quello che è evidente è la forza con cui i suoi calciatori reagiscono.

I dati

Dopo il buio, c'è sempre la luce e l'Inter lo sa bene. In addirittura 9 occasioni i nerazzurri hanno vinto la gara successiva a quella persa ed è successo pure stasera. È come se le critiche compattassero il gruppo, lo rendessero più unito e, spalle al muro, questo trovi le risorse per uscire indenne. Senza Lautaro Martinez, con Feyenoord e Como alle porte, a 3 giorni dalla batosta di sabato scorso, trionfare al de Kuip era tutt'altro che scontato. È per questo

Le partite nel dettaglio

30 giugno 2025 - Inter-Fluminense 0-2

25 agosto 2025 - Inter-Torino 5-0

31 agosto 2025 - Inter-Udinese 1-2

13 settembre 2025 - Juventus-Inter 4-3

17 settembre 2025 - Ajax-Inter 0-2

25 ottobre 2025 - Napoli-Inter 3-1

29 ottobre 2025 - Inter-Fiorentina 3-0

23 novembre 2025 - Inter-Milan 0-1

26 novembre 2025 - Atletico Madrid-Inter 2-1

30 novembre 2025 - Pisa-Inter 0-2

9 dicembre 2025 - Inter-Liverpool 0-1

14 dicembre 2025 - Genoa-Inter 1-2

19 dicembre 2025 - Bologna-Inter 4-3 d.c.r.

28 dicembre 2025 - Atalanta-Inter 0-1

20 gennaio 2026 - Inter-Arsenal 1-3

23 gennaio 2026 - Inter-Pisa 6-2

18 febbraio 2026 - Bodo/Glimt-Inter 3-1

21 febbraio 2026 - Lecce-Inter 0-2

24 febbraio 2026 - Inter-Bodo/Glimt 1-2

28 febbraio 2026 - Inter-Genoa 2-0

8 marzo 2026 - Milan-Inter 1-0

14 marzo 2026 - Inter-Atalanta 1-1

22 marzo 2026 - Fiorentina-Inter 1-1

5 aprile 2026 - Inter-Roma 5-2

8 settembre 2026 - Real Madrid-Inter 2-1

14 settembre 2026 - Inter-Udinese 5-3

13 ottobre 2026 - Inter-Club Brugge 3-4

17 ottobre 2026 - Bologna-Inter 1-3