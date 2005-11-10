Inter, Pio Esposito: "La reazione non era scontata, contento di essermi sbloccato"

Francesco Pio Esposito, attaccante dell'Inter, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il successo per 3-0 sul Feyenoord nella sfida del De Kuip valida per la quarta giornata di Champions League: "Non era assolutamente scontato, siamo stati bravissimi a reagire così su un campo non semplice. Siamo stati bravi a entrare in campo con l'approccio giusto, indirizzandola subito".

Il confronto dopo il derby è stato importante?

"Le sconfitte si analizzano, sono contento che abbiamo dato seguito alle parole che ci siamo detti".

Credete ancora alla qualificazione diretta?

"Certo, è ancora lunghissima. Dobbiamo pensare di giocarcela con tutti e i conti li faremo alla fine".

Quanto ti mancava segnare?

"Sicuramente per un attaccante il gol è sempre ossigeno, però cerco di mettere il lavoro per la squadra davanti a tutto. Oggi sono contento di essermi sbloccato".