Champions League, i risultati al 45': Mbappé trascina il Real, pari fra Arsenal e Bayern
TUTTO mercato WEB
Sono terminati i primi tempi delle gare di Champions League. Il Real Madrid, trascinato da uno straordinario Mbappe, è avanti 3-1 sul campo dell'Olympiacos. 1-1 fra Arsenal e Bayern Monaco, stesso punteggio fra PSG-Tottenham e Liverpool-PSV. Lo Sporting è avanti 2-0 con il Club Brugge.
Arsenal - Bayern Monaco 1-1
22' Timber (A), 32' Karl (B)
Atletico Madrid - Inter 1-0
9' Alvarez
Eintracht Francoforte - Atalanta 0-0
Liverpool - PSV 1-1
6' Perisic (P), 16' Szoboszlai (L)
Olympiakos - Real Madrid 1-3
8' Chiquinho (O), 22', 24', 29' Mbappe (R)
PSG - Tottenham 1-1
35' Richarlison (T), 45' Vitinha (P)
Sporting CP - Club Brugge 2-0
24' Quenda, 31' Suarez
Altre notizie Serie A
Editoriale di Fabrizio Biasin Juve: comanda Yildiz. Milan: la volpe Allegri sa come si fa. Inter: la legge del ghepardo e quella cattiveria in più. Napoli: McTominay è (sempre) la soluzione. E la lungimiranza di Como e Bologna
Le più lette
1 Juve: comanda Yildiz. Milan: la volpe Allegri sa come si fa. Inter: la legge del ghepardo e quella cattiveria in più. Napoli: McTominay è (sempre) la soluzione. E la lungimiranza di Como e Bologna
Ora in radio
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile