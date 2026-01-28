Champions League, stasera l'ultima chiamata. Dove vedere Juventus, Napoli, Inter e Atalanta

Tutto pronto per l'ultima giornata della League Phase di Champions League, per quello che è lecito definire veramente un mercoledì da leoni. Le 36 squadre impegnate nel torneo scenderanno in campo questa sera – tutte in contemporanea, a partire dalle ore 21 – per cercare di conquistare i propri obiettivi tra accesso ai playoff e(dal 9° al 24° posto) e qualificazione diretta agli ottavi di finale (prime otto della classifica).

Tra le squadre coinvolte, ovviamente, ci sono anche Atalanta, Inter, Juventus e Napoli, in rigoroso ordine di classifica (che riproponiamo in nell'articolo, ndr). TuttoMercatoWeb.com, per le gare delle italiane, come sempre vi aggiornerà in presa diretta con live testuali, notizie dai campi, pagelle e dichiarazioni dei protagonisti. Ma dove sarà possibile vedere le quattro squadra impegnate in Champions League questa sera?

La Juventus affronta in trasferta il Monaco, partita che potete seguire in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e in streaming su NOW. Il Napoli ospita il Chelsea al Maradona, per una esclusiva Amazon Prime Video. L'Inter va in trasferta nella tana del Borussia Dortmund, da seguire in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 253 e in streaming su NOW. Infine l'Atalanta, che affronta sempre in trasferta l'Union Saint-Gilloise: in questo caso, gara su Sky Sport Arena, Sky Sport 254 e in streaming su NOW.

Champions League, la classifica aggiornata dopo 7 giornate:

1. Arsenal 21, dr +18

2. Bayern Monaco 18, dr +13

3. Real Madrid 15, dr +11

4. Liverpool 15, dr +6

5. Tottenham 14, dr +8

6. PSG 13, dr +10

7. Newcastle 13, dr +10

8. Chelsea 13, dr +6

9. Barcellona 13, dr +5

10. Sporting CP 13, dr +5

11. Manchester City 13, dr +4

12. Atletico Madrid 13, dr +3

13. Atalanta 13, dr +1

14. Inter 12, dr +6

15. Juventus 12, dr +4

16. Borussia Dortmund 11, dr +4

17. Galatasaray 10, dr 0

18. Qarabag 10, dr -2

19. Olympique Marsiglia 9, dr 0

20. Bayer Leverkusen 9, dr -4

21. Monaco 9, dr -6

22. PSV Eindhoven 8, dr +1

23. Athletic Club 8, dr -4

24. Olympiacos 8, dr -5

25. Napoli 8, dr -5

26. Copenhagen 8, dr -6

27. Club Brugge 7, dr -5

28. Bodo/Glimt 6, dr -2

29. Benfica 6, dr -4

30. Pafos 6, dr -6

31. Union Saint-Gilloise 6, dr -10

33. Ajax 6, dr -12

33. Eintracht Francoforte 4, dr -9

34. Slavia Praga 3, dr -11

35. Villarreal 1, dr -10

36. Kairat 1, dr -14