Juventus, rimane vivo l'interesse per Norton-Cuffy: questa la bozza di proposta per il Genoa

La Juventus prosegue la ricerca di rinforzi sulle fasce e mantiene viva la pista che porta a Brooke Norton-Cuffy. Il terzino inglese del Genoa resta un obiettivo concreto per i bianconeri, che hanno formulato una proposta ufficiale ai rossoblù.

La formula: prestito con condizione Champions

Stando a quanto riportato da SkySport la Vecchia Signora ha avuto contatti diretti con la dirigenza genoana per discutere le modalità dell'operazione. L'offerta della Juventus prevede un prestito con obbligo di riscatto condizionato: l'acquisto a titolo definitivo scatterebbe automaticamente in caso di qualificazione dei bianconeri alla prossima Champions League. Una formula che tutelerebbe entrambi i club, legando l'investimento al raggiungimento di un obiettivo sportivo ed economico preciso. Al momento, però, il Genoa non ha ancora aperto alla proposta juventina. I liguri valutano se privarsene già in questa finestra di mercato, considerando che Norton-Cuffy sta offrendo un contributo significativo alla causa salvezza: 22 presenze stagionali impreziosite da un gol e un assist.

Tutto questo, però, non può fare a meno di prendere in esame anche un altro dettaglio non di poco conto: sul giocatore c'è anche il forte interesse dell'Everton.