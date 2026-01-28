Ufficiale
Frosinone, saluta il giovane Victor Hegelund: risolto il contratto del difensore
Il giovane Victor Hegelund saluta il Frosinone senza essere mai sceso in campo in Serie B. Il club ciociaro ha annunciato di aver risolto il contratto del difensore danese classe 2005, di seguito il comunicato ufficiale del Frosinone:
"Frosinone Calcio comunica di aver raggiunto l’accordo con il calciatore Victor Hegelund per la risoluzione consensuale del rapporto contrattuale".
