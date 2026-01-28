Aston Villa, Emery accoglie Abraham: "Partito Malen era uno dei profili che avevamo puntato"

Nel 2021 l'approdo alla Roma di José Mourinho per circa 40 milioni di euro fece molto parlare, dopo 37 gol e 14 assist in 120 presenze in giallorosso, salvo poi salutare dal 2024 per il prestito al Milan prima e al Besiktas poi. Adesso, a metà stagione, Tammy Abraham ha deciso di chiudere l'avventura in Turchia e rimettere piede in Premier League per tornare a vestire la maglia dell'Aston Villa a 28 anni.

L'allenatore, Unai Emery, si è detto entusiasta di lavorare con l'attaccante inglese dopo il suo arrivo dal Beşiktaş. Abraham, che nella stagione 2018/19 segnò 26 gol in 40 presenze con la maglia dei Villans contribuendo in modo decisivo alla promozione, ha completato il suo trasferimento dal club turco per una cifra di 18,2 milioni di sterline (circa 21 milioni di euro).

"Abraham lo conoscete", ha commentato il tecnico dell'Aston Villa in conferenza stampa pre-partita in vista della sfida di giovedì contro il Salisburgo. "Giocava qui sette anni fa. Quando abbiamo lasciato partire Malen, Tammy era uno dei profili che avevamo puntato", l'ammissione dello spagnolo di 54 anni. "Il nostro obiettivo era avere due attaccanti di ruolo insieme a Ollie Watkins. Siamo davvero entusiasti di come potrà aiutarci", la chiosa alla vigilia dell'ultimo match previsto nel girone unico di Europa League. Insomma, un intreccio di mercato in piena regola, visto che Donyell Malen è sbarcato proprio nella Capitale e alla Roma di Gasperini.