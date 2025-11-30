Torino, Adams: "Abbiamo lo spirito giusto per far dimenticare la partita con il Como"

L'attaccante del Torino Che Adams ha parlato ai microfoni di DAZN, prima della sfida esterna contro il Lecce valevole per la 13^ giornata di Serie A.

Come stai e come sta la tua squadra?

"Sto bene, ho e abbiamo lo spirito giusto per affrontare la partita di oggi e per far dimenticare quella contro il Como".

Servirà più concentrazione?

"Servirà costanza dentro la partita, non sempre l'abbiamo fatto ma oggi ci proveremo".