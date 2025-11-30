Torino, Adams: "Abbiamo lo spirito giusto per far dimenticare la partita con il Como"
TUTTO mercato WEB
L'attaccante del Torino Che Adams ha parlato ai microfoni di DAZN, prima della sfida esterna contro il Lecce valevole per la 13^ giornata di Serie A.
Come stai e come sta la tua squadra?
"Sto bene, ho e abbiamo lo spirito giusto per affrontare la partita di oggi e per far dimenticare quella contro il Como".
Servirà più concentrazione?
"Servirà costanza dentro la partita, non sempre l'abbiamo fatto ma oggi ci proveremo".
Altre notizie Serie A
Editoriale di Luca Calamai Leao bomber è un’idea da scudetto di Max. Al Meazza purtroppo ancora protagonista il Var. La Juve sorride con Yildiz ma il kappaò di Vlahovic è un brutto colpo. Uno Zaniolo così può servire a Gattuso
Le più lette
1 Leao bomber è un’idea da scudetto di Max. Al Meazza purtroppo ancora protagonista il Var. La Juve sorride con Yildiz ma il kappaò di Vlahovic è un brutto colpo. Uno Zaniolo così può servire a Gattuso
Ora in radio
11:05Guelfi e Ghibellini live!
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
Primo piano
Serie A
Serie B
Bari, tensione alle stelle dopo il 5-0 a Empoli: un giocatore avrebbe colpito un tifoso con un calcio
Serie C
Pronostici
Calcio femminile