TMW Che stagione per Saelemaekers: "Il Milan è un posto speciale, non vedevo l'ora di tornare"

"Il Milan è la prima squadra in cui sono arrivato dopo aver lasciato il Belgio, la gente quando sono arrivato mi ha fatto sentire subito parte di una famiglia". Parla così Alexis Saelemaekers, presente al meet&greet organizzato questo pomeriggio presso uno store del club rossonero a Milano: "Anche se sono andato a giocare a Roma o a Bologna, per me il Milan è un posto speciale e non vedevo l'ora di tornare. Adesso l'ho potuto fare e sono molto contento di essere di nuovo qui".

Questo è l'anno della tua definitiva consacrazione, giochi praticamente sempre titolare. "Ho la fortuna di avere la fiducia del mister ogni settimana. Abbiamo un bellissimo gruppo, anche i nuovi che sono arrivati stanno aggiungendo qualcosa alla squadra, non c'è momento migliore per tornare qui a casa".

Nel 2022 era un altro bellissimo gruppo e anche in quel caso il Milan non partiva favorito per lo scudetto. Quest'anno Allegri dice che Napoli e Inter sono le più forti: allora voi cosa avete di più? "Sappiamo che sono fortissime, però penso che abbiamo questo spirito di famiglia che può essere una cosa in più nella corsa verso il titolo. Comunque noi lavoriamo tanto ogni settimana duramente e poi vedremo dove arriveremo alla fine".

Allegri ha detto che ogni tanto ti distrai nelle partite: che ne pensi? "Ovviamente per un giocatore di calcio non c'è cosa più bella di giocare tutte le partite. Il mister ha detto quella cosa perché io vivo tanto le partite, al 100%, do tutto e qualche volta mi faccio sovrastare dalle mie emozioni. È una cosa su cui devo ancora lavorare e ne abbiamo già parlato con il mister, capisco cosa vuole dire quando dice questo".

Il club sul mercato cerca un tuo vice? "Dipende dalla società, è il loro lavoro: io mi concentro sul calcio, provando ad aiutare la squadra in campo e a conquistare i tre punti in ogni partita. Poi quello che succede fuori non è il mio lavoro"