Milan, Saelemaekers: "Sto benissimo, non vedo l'ora di tornare in campo dal 1'"
Alexis Saelemaekers, esterno del Milan, ha parlato ai canali ufficiali del club rossonero appena prima della partita delle ore 18:00 contro il Parma, valevole per la 26^ giornata della Serie A 2025/2026.
Di seguito le parole di Saelemaekers: "Sto benissimo, mi sono ripreso bene. Non vedo l'ora di tornare in campo dal primo minuto e aiutare la squadra a vincere. Il Parma è una squadra molto fisica che ci crede sempre fino alla fine, lo ha dimostrato anche all'andata. La gara sarà lunga, dobbiamo restare concentrati fino all'ultimo minuto".
