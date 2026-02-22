Milan, Saelemaekers: "Pensiamo solo a noi stessi, siamo pronti"

L'esterno del Milan Alexis Saelemaekers è intervenuto ai microfoni di DAZN nel pre partita della sfida contro il Parma. Queste le sue parole:

Il Parma è molto organizzato, la parola d'ordine è pazienza?

"Sì, sappiamo che il Parma si difende al 100%, hanno fatto molto bene in questa stagione. Anche all'andata contro di noi hanno dimostrato di essere una squadra che non si arrende mai, oggi sarà importante spingere da subito davanti ai nostri tifosi, vediamo come andrà poi la partita ma noi siamo pronti".

Questo è il crocevia della stagione?

"Guardiamo solo a noi stessi, pensiamo a fare il nostro sul campo e dimostriamo come lavoriamo in settimana in allenamento. Quello che succederà in classifica lo vedremo dopo".

Il tuo punto di vista sull'episodio Fabregas-Allegri che ti ha visto coinvolto:

"E' una partita passata, un episodio passato, penso solo alla gara di oggi".