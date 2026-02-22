Milan, Saelemaekers: "Le sfide alle piccole erano il nostro punto debole, siamo migliorati"

Alexis Saelemaekers, esterno del Milan, parla così a Sky Sport appena prima della partita casalinga contro il Parma, valevole per la 26^ giornata di Serie A e in programma a partire dalle ore 18:00.

Il Napoli e la Juventus hanno perso. Scendete in campo anche guardando a quello, alla classifica?

"Si gioca guardando noi stessi, abbiamo lavorato tanto per arrivare pronti a questa partita. Vogliamo fare risultato davanti ai nostri tifosi".

Ora con le 'piccole' sembrate migliorati rispetto alla prima parte della stagione.

"Era un po' il nostro punto debole, ma abbiamo lavorato col mister, cercando di capire quali fossero i problemi. Ora siamo molto più fiduciosi".

Cosa vi possono dare Pulisic e Leao?

"Rafa e Chris, come gli altri attaccanti, possono darci tanto. Sono tutti e due giocatori incredibili, speriamo che segnino e ci diano mano. Sono sicuro che chi gioca darà il 100% per la squadra".