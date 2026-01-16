Chelsea alla ricerca di un difensore a gennaio: nel mirino anche Jacobo Ramon del Como

Il mercato di gennaio è fatto per cogliere delle opportunità e il Chelsea è pronto a ingaggiare un nuovo difensore centrale. Secondo quanto riportato dal Daily Mail, i profili che sono finiti nel mirino dei Blues sono Jeremy Jacquet del Rennes e Jacobo Ramon del Como. Difficile però che i lariani decidano di privarsi di un calciatore che ritengono "fortissimo" per stessa ammissione di Cesc Fabregas.

Il classe 2005, che ha vestito la maglia dei Blancos, può diventare un perno del progetto del club degli Hartono, che non hanno alcuna necessità di vendere. L'unico problema potrebbe sorgere qualora fosse il diretto interessato a richiedere di partire, ma in questo momento è complicato anche immaginare questo scenario. Soltanto le prossime settimane chiariranno quale sarà la strada che verrà intrapresa.

Nel corso della sua carriera vanta 6 gettoni e un gol con le Merengues, 21 apparizioni e 4 centri con il Real Madrid Castiglia e 18 apparizioni e 2 reti con il Como. Inoltre è sceso in campo 7 volte con la Spagna Under 20, 5 con l'Under 19 e 2 con l'Under 21. Il suo contratto è attualmente valido fino al 2030, con gli spagnoli che hanno però il diritto di riacquisto pluriennale e il 50% sulla futura rivendita.