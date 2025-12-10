Chelsea, Maresca: "Fino al gol del pareggio eravamo in controllo del match"

Enzo Maresca, allenatore del Chelsea, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo il match della New Balance Arena tra Atalanta e Blues, vinto dalla squadra italiana.

Il commento sul match del tecnico italiano: "Il Chelsea è sia quello di oggi, che quello visto contro il Barcellona. Il gol concesso ha cambiato le dinamiche della gara, ma cercheremo di fare meglio le cose. Fino al gol concesso eravamo in controllo della gara e siamo stati vicini al 2-0, poi l'1-1 ha mischiato le carte".

Ecco di seguito il tabellino della gara:

Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Kossounou, Djimsiti, Kolasinac (26’ st Ahanor); Bellanova (17’ Zappacosta), De Roon, Ederson (42’ st Pasalic), Bernasconi; De Ederson (42’ st Pasalic), Bernasconi; De Ketelaere, Scamacca (27’ st Krstovic), Lookman (42’ st Musah). Allenatore: Raffaele Palladino.

Chelsea (4-2-3-1): Sanchez; Acheampong, Chalobah (1’ st Fofana, 31’ st Adarabioyo), Badiashile, Cucurella; James, Caicedo; Pedro Neto 21' st Garnacho), Enzo Fernandez (21’ st Gusto), Gittens; Joao Pedro. Allenatore: Enzo Maresca.

Arbitro: Hernandez A. (Spa)

Marcatori: 25’ Joao Pedro (C), 10’ st Scamacca (A), 38’ st De Ketelaere (A)

Ammoniti: Chalobah (C).