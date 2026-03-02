Raya ancora decisivo per l'Arsenal, Arteta lo elogia: "Para anche i cross, è un leader per noi"

All’Emirates Stadium il margine d’errore era minimo e l’Arsenal lo sapeva bene. La vittoria per 2-1 contro il Chelsea ha permesso ai Gunners di restare in testa alla Premier League, ma il finale di gara ha messo alla prova nervi e cuore di tutti, a cominciare da Mikel Arteta.



Nel concitato ultimo assalto dei Blues, è stato David Raya a fare la differenza. Il portiere spagnolo, autore di una prova solida per tutta la partita, ha sfoderato una parata decisiva che ha blindato il risultato e fatto tirare un sospiro di sollievo all’intero ambiente. “Ho quasi smesso di battere il cuore”, ha ammesso Arteta nel post-partita, raccontando l’azione finale che poteva cambiare il destino del match.

Il tecnico dei Gunners ha poi elogiato apertamente il suo numero uno: “David è uno dei nostri leader. Sa restare concentrato e può decidere una partita nei momenti chiave. Quell’ultima giocata nasce da un cross di Alejandro Garnacho, non sembrava un tiro, ma è diventata una conclusione pericolosissima. La sua mano era lì, al posto giusto”.