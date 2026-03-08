Chelsea, Rosenior su Lavia: "Viene da 4 mesi di stop, può essere davvero importante"

Qualificazione ai quarti di FA Cup più dura del previsto per il Chelsea, che ha avuto la meglio sul Wrexham ma solo ai tempi supplementari. A fine partita, ai canali ufficiali del club, ha parlato così il tecnico dei Blues Liam Rosenior: "Stiamo entrando in un periodo di partite in cui Romeo Lavia (reduce da un lungo infortunio e tornato in campo ad inizio marzo, ndr) può essere davvero importante per noi. Deve giocare minuti. Dobbiamo farlo entrare in sintonia e dobbiamo dare a Dario Essugo il tempo di giocare. Sono stati molto bravi".

Prosegue il suo commento sulla prova dell'ex Southampton: "È fantastico per Romeo avere i suoi sessanta minuti perché abbiamo affrontato la sua riabilitazione in modo diverso. Siamo stati più pazienti e lo abbiamo allenato in modo diverso. Qualsiasi giocatore che sia stato fuori per quattro mesi non sarà perfetto, ma la sua prestazione all'inizio con l'Arsenal è stata eccellente e la sua prestazione al Villa è stata molto buona. È un giocatore di alto livello, ma non ci si può aspettare la perfezione da un giocatore che è stato fuori per quattro mesi".

Chiusura su entrambi i giocatori citati in precedenza: "È fantastico che entrambi riescano a giocare per sessanta minuti, perché avremo bisogno di tutti per la fase a eliminazione diretta".