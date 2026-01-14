Chi è Malen, l'attaccante con le caratteristiche chieste da Gasperini per la sua Roma

Dopo aver chiuso per Robinio Vaz e aver mollato la trattativa per Giacomo Raspadori, la Roma è pronta a battere un altro colpo in entrata: in queste ore il direttore sportivo Frederic Massara ha definito la base degli accordi con l'Aston Villa per Donyell Malen, attaccante classe '99 di nazionalità olandese.

Un colpo importante per il calciomercato della Roma, che va così ad aggiungere qualità, imprevedibilità e gol all'attacco a disposizione di Gian Piero Gasperini. Prima punta rapida e dinamica, in grado di svariare su tutto il fronte d'attacco, Malen porterà in giallorosso qualità fin qui assenti nella rosa dell'ex allenatore dell'Atalanta. Agli inizi della carriera veniva paragonato a Thierry Henry, accostamento che ben racconta le sue qualità fatte di dribbling, ottime capacità balistiche e uno spiccato senso del gol.

Dopo gli inizi in Olanda, culminati con 8 anni all'Ajax, nel 2015 (all'età di 16 anni) si trasferisce all'Arsenal dove resterà due stagioni. Quindi il ritorno in patria al PSV, prima dell'affaccio al calcio professionistico: col club di Eindhoven saranno 40 gol in 81 presenze, numeri che consigliano il Borussia Dortmund di acquistarlo strappandolo alla concorrenza europea. In giallonero saranno 4 le stagioni, con 30 gol in 93 presenze. Da lì il passaggio all'Aston Villa nell'inverno scorso. In questa prima parte di 2025/2026, sono 29 le presenze complessive col club di Birmingham, con 7 gol e 2 assist all'attivo. Ora la nuova avventura alla Roma, con Gasperini che lo aspetta a Trigoria già nelle prossime ore.