Torino, la panchina di Baroni non è salda per il futuro: Cairo pensa anche al ritorno di Juric

Suggestione per la panchina del Torino. La posizione di Marco Baroni non si può considerare solida: il tecnico ha resistito all’avvicendamento al vertice della dirigenza, con l’arrivo di Gianluca Petrachi al fianco di Davide Vagnati come direttore sportivo granata. Il rendimento della squadra, però, non soddisfa società e tifosi (a loro volta molto critici, come noto, con la proprietà Cairo).

Secondo Tuttosport, in caso di mancata conferma a fine stagione, ci potrebbe essere il clamoroso ritorno di Ivan Juric. I rapporti tra il tecnico croato e il club granata, Petrachi compreso, sarebbero tornati più che sereni. Lo stesso Cairo, nel giorno della presentazione di Baroni, fece riferimento al feeling con Juric, reduce però da tre esperienze negative.

Dopo il fallimento con la Roma, l’ex centrocampista croato ha infatti deluso anche in Inghilterra, alla guida del Southampton, e poi in A con l’Atalanta. All’ombra della Mole, il ricordo resta invece buono: Juric ha allenato il Toro per tre stagioni, dal 2021 al 2024. Due decimi posti e un nono, poi l’addio. Se Baroni non dovesse riscattare la stagione nelle 14 giornate rimanenti, il ribaltone potrebbe essere nell’aria.