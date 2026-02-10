Torino, si ferma Obrador: interessamento distrattivo del soleo della gamba destra
TUTTO mercato WEB
Non è stato un inizio di Serie A felice per Rafel Obrador, terzino ex Benfica del Torino, che ha rimediato un problema muscolare al soleo destro: "Il calciatore Rafel Obrador è stato sottoposto ad accertamenti strumentali che hanno evidenziato un interessamento distrattivo parziale del muscolo soleo della gamba destra. La prognosi verrà definita secondo l'evoluzione clinica dell'infortunio".
Allo stato attuale lo spagnolo ha collezionato tre gettoni, con 23 minuti contro il Como, 20 contro il Lecce e 45 nella sfida di Firenze. Per lui si attendono cinque tre settimane di stop.
Articoli correlati
Altre notizie Serie A
Editoriale di Raimondo De Magistris Kenan Yildiz alla Juventus può diventare il nuovo Del Piero o il nuovo Zidane: tutto ruota attorno a 14 partite. Per Comolli ora un rinnovo più complicato e altrettanto importante
Le più lette
2 Kenan Yildiz alla Juventus può diventare il nuovo Del Piero o il nuovo Zidane: tutto ruota attorno a 14 partite. Per Comolli ora un rinnovo più complicato e altrettanto importante
Ora in radio
17:00A Tutta C live!
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile
Cinquecento giorni al Mondiale. Soncin scalda i motori della sua Italia in vista delle qualificazioni