Torino allo sfascio, arriva D'Aversa in panchina. La Stampa: "Ultima chiamata"

Ventisette punti in 26 partite sono risultati fatali per Marco Baroni, cammino stagionale che gli è costato la panchina del Torino. Esonerato nella giornata di ieri, il club granata è corso ai ripari e ha ingaggiato Roberto D'Aversa come nuovo allenatore "traghettatore" fino al termine della stagione. Obiettivo: salvare il Toro. E rilanciarsi dopo due esoneri e due retrocessioni da parte del tecnico 50enne appena approdato al Tardini. "Ultima chiamata", il titolo nella sezione interna e dedicata allo sport di La Stampa.

Tecnico e direttore sportivo cacciati a stagione in corso, Urbano Cairo ha cambiato direzione. Non era mai successo sotto la sua gestione da patron del Toro. Intanto Marco Baroni, licenziato ieri in seguito allo 0-3 subito al Ferraris contro il Genoa, non ha ricevuto alcun saluto dai calciatori prima di levare le tende.