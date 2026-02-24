Stato di forma: solo l'Inter meglio dell'Atalanta! Le altre big indietro, Sassuolo 3°
Qual è lo stato di forma delle squadre di Serie A? In questo focus vi proponiamo la classifica in base ai punti conquistati dai club del massimo campionato italiano nelle ultime cinque partite disputate. A comandare questa speciale graduatoria l'unica squadra che in questi cinque turni ha solo vinto: si tratta dell'Inter di Cristian Chivu. Al secondo posto c'è l'Atalanta di Raffaele Palladino reduce dal successo in rimonta contro il Napoli: quattro vittorie e un pareggio. A sorpresa, sul gradino più basso del podio il Sassuolo di Fabio Grosso: quattro successi e una sconfitta nelle ultime cinque giornate.
Alle spalle della capolista hanno rallentato praticamente tutte. Per Milan e Roma solo otto punti nel periodo preso in considerazione, ma ancora peggio hanno fatto Napoli e Juventus con due vittorie, un pareggio e due sconfitte. In ripresa il Bologna dopo il periodo di crisi nera con due successi negli ultimi due turni. In coda anche in questa graduatoria, oltre a Pisa ed Hellas Verona ormai sempre più vicine alla retrocessione, c'è la Cremonese: per la squadra di Davide Nicola un solo pareggio e ben quattro sconfitte. Di seguito il dato nel dettaglio.
Inter 15 punti nelle ultime cinque gare di campionato
Atalanta 13 punti
Sassuolo 12 punti
Parma 9 punti
Como 8 punti
Roma 8 punti
Milan 8 punti
Juventus 7 punti
Genoa 7 punti
Cagliari 7 punti
Fiorentina 7 punti
Lecce 7 punti
Napoli 7 punti
Udinese 6 punti
Lazio 6 punti
Bologna 6 punti
Torino 4 punti
Cremonese 1 punto
Pisa 1 punto
Hellas Verona 1 punto
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30