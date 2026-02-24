Focus TMW Stato di forma: solo l'Inter meglio dell'Atalanta! Le altre big indietro, Sassuolo 3°

Qual è lo stato di forma delle squadre di Serie A? In questo focus vi proponiamo la classifica in base ai punti conquistati dai club del massimo campionato italiano nelle ultime cinque partite disputate. A comandare questa speciale graduatoria l'unica squadra che in questi cinque turni ha solo vinto: si tratta dell'Inter di Cristian Chivu. Al secondo posto c'è l'Atalanta di Raffaele Palladino reduce dal successo in rimonta contro il Napoli: quattro vittorie e un pareggio. A sorpresa, sul gradino più basso del podio il Sassuolo di Fabio Grosso: quattro successi e una sconfitta nelle ultime cinque giornate.

Alle spalle della capolista hanno rallentato praticamente tutte. Per Milan e Roma solo otto punti nel periodo preso in considerazione, ma ancora peggio hanno fatto Napoli e Juventus con due vittorie, un pareggio e due sconfitte. In ripresa il Bologna dopo il periodo di crisi nera con due successi negli ultimi due turni. In coda anche in questa graduatoria, oltre a Pisa ed Hellas Verona ormai sempre più vicine alla retrocessione, c'è la Cremonese: per la squadra di Davide Nicola un solo pareggio e ben quattro sconfitte. Di seguito il dato nel dettaglio.

Inter 15 punti nelle ultime cinque gare di campionato

Atalanta 13 punti

Sassuolo 12 punti

Parma 9 punti

Como 8 punti

Roma 8 punti

Milan 8 punti

Juventus 7 punti

Genoa 7 punti

Cagliari 7 punti

Fiorentina 7 punti

Lecce 7 punti

Napoli 7 punti

Udinese 6 punti

Lazio 6 punti

Bologna 6 punti

Torino 4 punti

Cremonese 1 punto

Pisa 1 punto

Hellas Verona 1 punto