Bologna, Italiano: "Per Bernardeschi non era facile. Obiettivo? Davanti corrono molto..."

Vincenzo Italiano, tecnico del Bologna, è intervenuto in conferenza stampa dopo il successo per 1-0 contro l'Udinese e ha parlato della sensazione di liberazione provata al termine del match: "Quando si perde siamo i primi a stare male e a non dormire per cercare le soluzioni. Era un abbraccio liberatorio perché dopo mesi abbiamo espugnato il nostro stadio. Era il nostro obiettivo di oggi (ieri, ndr) e sono contento. Sono felice anche per il gol di Bernardeschi perché non era facile prendere in mano quel pallone pesante. Mi auguro che queste tre vittorie ci possano far mettere alle spalle il periodo negativo che abbiamo avuto".

Che obiettivo può porsi il Bologna in campionato?

"Le altre stanno correndo molto davanti, ma noi dobbiamo guardare partita per partita come abbiamo sempre fatto. Giovedì ci aspetta una partita fondamentale e vogliamo portare a casa il passaggio del turno".

Clicca qui per leggere la conferenza stampa di Vincenzo Italiano.