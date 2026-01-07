TMW
Roma, il responso su Dovbyk: lesione muscolare di lieve entità alla coscia sinistra
Potrebbe essere meno pesante del previsto l'infortunio di Artem Dovbyk. L'attaccante della Roma è entrato in campo al quarto d'ora del secondo tempo in quel di Lecce e ha realizzato la rete del raddoppio undici minuti dopo il suo ingresso. A tre minuti dal novantesimo però ha dovuto alzare bandiera bianca per un problema fisico con mister Gasperini che ha dovuto fare un cambio forzato inserendo Romano.
Il centravanti è stato sottoposto nella giornata odierna agli accertamenti del caso che hanno rilevato una lesione muscolare di lieve entità alla coscia sinistra. Le sue condizioni verranno valutate giorno dopo giorno così come anche le giornate di assenza dal campo e i tempi di recupero.
