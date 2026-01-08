Dovbyk proposto anche alla Juventus. Ma senza l'addio di Vlahovic operazione non fattibile

Il sempre più probabile arrivo di Giacomo Raspadori alla Roma, col ds giallorosso Massara che ieri ha incontrato di persona gli agenti dell'ex Napoli, rischia di togliere ulteriormente spazio ad Artem Dovbyk.

Il centravanti ucraino, attualmente infortunato dopo il problema accusato nell'ultimo match, è scivolato indietro nelle gerarchie di Gasperini che ora gli preferisce Evan Ferguson. Da qui la possibilità di una cessione, con lo stesso giocatore che ha aperto a questa ipotesi. Gli agenti dell'ucraino, spiega Tuttosport, sono da tempo alla ricerca di una nuova sistemazione e nelle ultime ore lo hanno proposto anche alla Juventus.

La risposta di Comolli non è stata di chiusura, anzi. A livello tecnico il giocatore piace al dirigente francese, ma senza l'eventuale uscita di Dusan Vlahovic l'operazione non può andare in porto. E ad oggi, non ci sono sentori di un imminente addio del serbo, che resta a scadenza e che a giugno lascerà a zero la Continassa. Le attenzioni della Juventus per rinforzare il reparto offensivo restano tutte sull'ex Federico Chiesa, anche se il Liverpool per il momento non intende muoversi dalla propria posizione: in caso di addio, per l'italiano si prevede solo una cessione a titolo definitivo e solo per 12 milioni di euro. Cifra a cui la Juventus, per il momento, non intende arrivare.