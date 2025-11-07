Chiellini: "In USA il livello si sta alzando: il salary cap aiuta, ma blocca l'esplosione del movimento"

Giorgio Chiellini, Director of Football Strategy della Juventus, ha parlato del gap tra Serie A e Premier in occasione Football Business Forum in SDA Bocconi: "Aggiungerei anche Champions League che diventa un competitor importante della Serie A con il calcio che si sta globalizzando sempre di più con un esempio concreto per i diritti del 2027. La Serie A non credo possa raggiungere la Premier League ma debba avere un miglioramento se vuole sopravvivere con l’interesse verso la Serie A all’estero che sta calando e bisogna cambiare strategia con la volontà di avere i migliori calciatori che sono la cosa che davvero attrae lo spettatore. Al momento non c’è un tavolo unico che vuole parlare della crescita collettiva.

Non vogliamo essere una lega che cresce i calciatori e poi li vede andare via. Investire solamente nel calcio è un rischio molto grande se non si ha un pensiero di insieme e i club italiani sono anche a buon mercato ma poi si riscontrano le difficoltà. Basti pensare a Pallotta a Roma, arrivato per costruire lo stadio e adesso dopo 10-15 anni siamo ancora a zero. A Milano c’è un segnale, e penso che gli imprenditori vogliano investire nel calcio italiano con la burocrazia che deve aiutarli senza perdere l’opportunità lasciandoli andare".

Sul campionato americano ha aggiunto: "Il livello in USA si sta alzando, ma il salary cap sta dando la possibilità di mantenere alta la competitività, anche se non sta esplodendo il movimento anche per via di questo: non si possono ingaggiare troppe stelle con il campionato che ha 7-8 giocatori al livello della Serie A fino ad arrivare a giovanissimi che non farebbero un settore professionistico giovanile in Italia. Media spettatori 20-25mila, riescono a dare un prodotto per il loro livello, ma ce la fanno, per via della loro concezione dello sport che è più spettacolare rispetto a noi, e per loro è un’esperienza magari più simile al teatro, al cinema, e da loro funziona".