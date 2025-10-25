Chivu fa autocritica: "Sprecate energie per litigare con la loro panchina, sul 3-1 gara chiusa"

Intervenuto ai microfoni di Inter Tv dopo la sconfitta col Napoli nell'ottava giornata del massimo campionato italiano, l'allenatore nerazzurro Cristian Chivu ha rincuorato l'Inter e mostrato grande fiducia nei suoi giocatori nonostante il risultato finale del match. Queste le sue dichiarazioni: "Una partita vera, abbiamo cercato di fare bene come nel primo tempo dove abbiamo creato tante occasioni e preso due pali. Abbiamo saputo reagire anche andando sotto, poi nel secondo tempo abbiamo cercato di spingere un po' di più ma abbiamo perso le misure e siamo andati sotto di due gol. Abbiamo reagito e poi abbiamo sprecato le energie nel litigare con la loro panchina. Poi sul 3-1 la partita era già chiusa".

Quanto è importante mantenere la stessa mentalità di sempre?

"Una sconfitta non deve pesarci e non deve cancellare quanto fatto di buono, dobbiamo lavorare. Abbiamo un'altra partita tra pochi giorni e dobbiamo essere pronti a ripartire. Questa squadra ha sempre reagito nelle difficoltà e lo farà anche questa volta".

La miglior medicina per ripartire è giocare subito?

"Senza dubbio. Bisogna mantenere quando di buono fatto fino ad ora ed essere consapevoli che siamo una squadra forte, che l'ha fatto vedere negli anni scorsi e anche in questa stagione"